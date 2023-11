Brasil exporta mais de 10 mil toneladas de carne bovina todo dia

As exportações brasileiras de carne bovina, incluindo cortes frescos, refrigerados ou congelados, atingiram a marca de 119,02 mil toneladas até a terceira semana de novembro de 2023. Em comparação, o volume exportado durante o mesmo mês em 2022 totalizou 148,8 mil toneladas, distribuídas ao longo de 20 dias úteis.

A informação foi divulgadas pela Secretária de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira (20.11) e revelam que a média diária de exportação de carne bovina experimentou um crescimento significativo, atingindo 10,8 mil toneladas na referida semana de novembro de 2023, um aumento de 45,4% em relação à média diária de 7,4 mil toneladas observada em novembro de 2022.

Quanto aos preços médios, houve uma retração em novembro de 2023 para R$ 22.218,70 (US$ 4.582) por tonelada, o que representa uma diminuição de 12,30% em comparação aos R$ 25.371,10 (US$ 5.226) por tonelada registrados em novembro de 2022.

Em termos de valor de negociações, a terceira semana de novembro de 2023 fechou com um montante de R$ 2.644.366,75 milhões (US$ 545,385 milhões), uma queda significativa quando comparado aos R$ 3.772.808,15 milhões (US$ 777,889 milhões) comercializados no mês de novembro do ano anterior.

A média diária alcançada foi de R$ 240.561 (US$ 49.580) milhões, registrando um incremento de 27,5% em relação à média diária de R$ 188.726,90 (US$ 38.894) milhões de novembro do ano passado.

Fonte: Pensar Agro