Brasil exportou R$ 6 bilhões em frutas em 2023

O Brasil alcançou a marca de R$ 6 bilhões em exportações de frutas em 2023, representando um aumento de 26,73% em comparação com o ano anterior. O volume de frutas exportadas também cresceu, atingindo 1,06 milhão de toneladas, o que corresponde a um aumento de 6%.

Dentre as frutas exportadas, a manga liderou a lista com 266 mil toneladas enviadas para o exterior. Em seguida, o melão, com 228 mil toneladas, e o abacate, com 105 mil toneladas, completaram o pódio das frutas mais exportadas pelo Brasil.

A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) atribui este crescimento a diversos fatores, incluindo a diversidade de frutas cultivadas no país, a qualidade reconhecida dos produtos brasileiros e a abertura de novos mercados internacionais.

Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, destacou o papel dos fruticultores brasileiros neste sucesso. Segundo ele, o recorde de exportações é o resultado do trabalho dedicado dos produtores, que se empenham na cultura de frutas de alta qualidade, respeitando o meio ambiente e buscando continuamente a excelência em seus processos.

O Brasil é reconhecido globalmente como um dos principais produtores e exportadores de frutas, destacando-se na produção de manga, melão, uva, laranja, banana e acerola. Este desempenho nas exportações reflete a importância do setor agrícola brasileiro no mercado global e sua capacidade de adaptação às demandas internacionais.

