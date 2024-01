Brasil já colhe a próxima safra de soja, enquanto algumas regiões ainda nem plantou

O Brasil é um país tão grande e com tantas nuances que nesse momento em que muitos estados enfrentam problemas para plantar a próxima safra de soja, por conta das intempéries climáticas de um lado excesso de chuvas e de outro seca alguns estão em plena colheita.

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgados nesta segunda-feira (08.01), mostram que a colheita da soja alcançou 0,6% da área total em Mato Grosso que lidera, com 1,4% da área já colhida -, São Paulo e Paraná, ambos com 1% da área colhida, seguidos por Rondônia, Goiás e Mato Grosso do Sul, ainda em áreas muito pontuais.

Esses números representam um avanço em comparação aos 0,3% colhidos no mesmo período do ano anterior. O clima tem sito responsável por quebras de até 20% na produção, além de provocar replantios e atraso no plantio em vários estados. Por conta disso, a projeção para a safra de soja 23/24, já foi reduzida para 159,1 milhões de toneladas.

MILHO Ao mesmo tempo a colheita do milho, que teve início no final de dezembro, alcançou 4,2% da área, mostrando um aumento em relação aos 1% do ciclo anterior.

O plantio do milho primeira safra, atingiu 84,3%, ficando abaixo dos 90,1% semeados no mesmo período do ano anterior.

Fonte: Pensar Agro