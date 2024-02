Brasil reforça compromisso ambiental para agricultura sustentável

O Brasil anunciou a retomada de seu compromisso em reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 48% até 2025 e 53% até 2030. Destacando o papel crucial do agronegócio, responsável por até 15% das emissões globais de GEE, o país busca promover uma atividade econômica mais sustentável.

Nesse contexto, a startup brasileira Symbiomics está na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras para a agricultura sustentável. Utilizando avançadas tecnologias de microbioma, genômica e análise de dados, a empresa foca em biocontrole, sequestro de carbono e bioestimulantes, visando aumentar a produtividade agrícola com menor impacto ambiental.

O CEO da Symbiomics, Rafael de Souza, ressalta a importância de reduzir as emissões associadas a insumos agrícolas, como fertilizantes nitrogenados. A startup concentra esforços no desenvolvimento de microrganismos que tornam nutrientes como nitrogênio e fósforo mais acessíveis às plantas, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos, energeticamente custosos e poluentes.

Ao atuar no Brasil, a Symbiomics se alinha às novas metas de emissão do país, destacando o potencial da nação para liderar inovações na agricultura sustentável. A startup representa um exemplo do comprometimento do Brasil em encontrar soluções locais para desafios globais, aproveitando sua biodiversidade única e contribuindo para a atração de investimentos verdes.

