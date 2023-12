O Brasil registra um crescimento de 10,41% na área plantada de amendoim, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A leguminosa, antes secundária na rotação com a cana-de-açúcar, agora se destaca como opção lucrativa para produtores, impulsionada pela demanda internacional.

Atualmente, cerca de 60% da produção nacional é exportada, solidificando o país como um dos grandes exportadores de amendoim e seu óleo.

A expansão do plantio vai além do estado de São Paulo, tradicional centro produtor, alcançando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná.

Contudo, o início da safra foi marcado por desafios devido a chuvas escassas, afetando o cronograma de plantio de muitos agricultores. O cultivo do amendoim requer investimento e manejo especializados.

A exportação de amendoim cresceu 4 vezes nos últimos dez anos. Apenas de 2019 a 2022, o crescimento das exportações foi de 40%, e o aumento da produção foi de 60%: alcançou quase 900 mil toneladas.

Em 2022, o Brasil exportou 285 mil toneladas de amendoim, o que fez o país ocupar o sexto lugar entre os exportadores do produto. As exportações geraram receita superior a US$ 330 milhões.

Fonte: Pensar Agro