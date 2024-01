Capital mato-grossense será uma das 13 sedes do G20 no Brasil

Cuiabá, a capital de Mato Grosso, foi selecionada para ser uma das 13 cidades brasileiras que vão sediar, setembro deste ano, as reuniões técnicas e ministeriais do Grupo G20.

A cidade receberá os encontros do Grupo de Trabalho da Agricultura, que busca promover a cooperação internacional em temas cruciais para a agricultura mundial, incluindo segurança alimentar, agricultura sustentável, inovação tecnológica e adaptação às mudanças climáticas.

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância de Cuiabá sediar os encontros do G20, destacando o papel vital de Mato Grosso na produção nacional de soja, milho, algodão e pecuária. Ele enfatizou que o evento será uma oportunidade para discutir os avanços da agropecuária mundial e fortalecer as relações comerciais do Brasil.

O Grupo de Trabalho da Agricultura, liderado pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Pesca e Aquicultura, Relações Exteriores e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, terá sua primeira reunião por videoconferência em 19 de fevereiro.

Os encontros presenciais estão agendados para os dias 29 e 30 de abril, em Brasília; 15 a 17 de maio, em Brasília; 11 e 12 de junho, em Recife; e 10 a 13 de setembro, em Cuiabá. A Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo encerrará o evento no Rio de Janeiro, em 18 e 19 de novembro de 2024.

O Brasil assumiu a Presidência temporária do G20 em dezembro, sendo a primeira vez que o país ocupa essa posição. Durante o mandato de um ano, o Brasil organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho e cerca de 20 reuniões ministeriais, buscando fortalecer a cooperação internacional e impulsionar oportunidades econômicas para o país.

Fonte: Pensar Agro