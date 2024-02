Carol Padilha fala dos desafios na reta final para o carnaval

Reprodução/Divulgação Carioca Carol Padilha fala dos preparativos para o Carnaval de 2024





Com o Carnaval se aproximando, Carol Padilha , a segunda princesa do Carnaval do Rio de Janeiro , está imersa em uma rotina intensa de preparação. Desde treinos rigorosos na academia até uma dieta cuidadosamente planejada rica em proteínas , Carol está dedicada a garantir que sua performance seja impecável durante o desfile .

Além disso dos cuidados com a saúde, Carol não deixa de lado o cuidado com sua aparência, como tratamentos estéticos, entre eles drenagem linfática, massagem modeladora e radiofrequência. Esses cuidados são essenciais para garantir que ela esteja no auge de sua forma física e beleza durante os eventos do Carnaval.

Para Carol, uma das partes mais difíceis desse processo é a distância de seu filho. Apesar disso, ela se enche de alegria ao ver seu filho participar do desfile da Unidos de Bangu e na Estrelinha da Mocidade, ambos com figurinos coloridos e cheios de significado. Para ela, ver seu filho no Carnaval é verdadeiramente maravilhoso. "A dedicação à corte tem seu preço, tornando a distância com meu filho uma parte difícil desse processo. Fico feliz pois ele vai participar do desfile da Unidos de Bangu e na Estrelinha da Mocidade, ambos com figurinos coloridos e cheios de significado. Ver meu filho no Carnaval me vendo e torcendo por mim é maravilhoso."

Por trás de todos os desafios, a paixão de Carol pelo Carnaval é gigante. Cada dia é uma busca por conexão e positividade, com o objetivo de proporcionar um Carnaval inesquecível, repleto de alegria, conhecimento e entretenimento para todos os foliões.





