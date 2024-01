Centro-Sul bate recorde de produtividade de cana: 87,6 toneladas por hectare

A região Centro-Sul do Brasil teve uma produtividade média excepcional na safra 23/24 de cana-de-açúcar, segundo dados do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). O rendimento médio atingiu 87,6 toneladas por hectare, superando em 10 toneladas a média das últimas 15 safras, que era de 77,2 toneladas por hectare.

Essas altas produtividades são atribuídas às condições climáticas favoráveis durante esta safra, caracterizadas por chuvas bem distribuídas e acima da média nas principais regiões produtoras de cana.

Em dezembro passado, a qualidade da matéria-prima (Açúcares Totais Recuperáveis ATR) foi ligeiramente inferior à safra anterior, refletindo a distribuição mais eficiente das chuvas nos meses anteriores. No entanto, ao longo da safra, o ATR permaneceu dentro da média das últimas 15 safras, registrando 134,5 kg/t.

A produtividade agrícola de dezembro acompanhou essa tendência positiva, apresentando um aumento em relação à safra passada. Neste período, foram colhidas 81 toneladas por hectare nesta safra, em comparação com 69,8 toneladas por hectare na safra anterior.

Os destaques de produtividade nesta safra foram observados em Araçatuba, Piracicaba e São José do Rio Preto, com crescimentos significativos de 37,3%, 25,2% e 25%, respectivamente, em comparação com a safra anterior.

Esses resultados reforçam o impacto positivo das condições climáticas favoráveis na região, proporcionando uma safra excepcional para os produtores de cana-de-açúcar.

Fonte: Pensar Agro