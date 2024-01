Chuva e calor aceleram o aparecimento de pragas que podem aumentar prejuízos

As temperaturas registradas no final de 2023 e que devem se repetir no verão de 2024 aceleram o desenvolvimento de pragas, da soja como percevejos e lagartas, que aumentam os prejuízos dos produtores, já impactados pelas intempéries climáticas.

O ciclo de via e a formas de proliferação destas pragas devem ser muito bem conhecidos para que seus controles sejam realmente efetivos. Além disso, é fundamental conhecer o ciclo de vida dessas pragas e saber identificar outras características de cada espécie relativas às influências abióticas, como temperatura e umidade.

A condição de baixa umidade pode propiciar o desenvolvimento acelerado de lagartas, resultando em múltiplas gerações em um curto período.

Simultaneamente, esse ambiente seco deixa as plantas mais suscetíveis aos danos causados pelas lagartas. O monitoramento contínuo e regular desempenha um papel fundamental na identificação das pragas que afetam a lavoura, permitindo determinar o momento estratégico para a ação e minimizar as perdas.

Um exemplo problemático é a lagarta falsa-medideira (Rachiplusia nu), que tem se tornado mais prevalente, mesmo em áreas com biotecnologia para o controle. Sua capacidade de desfolhar é superior em comparação a outros gêneros, como as lagartas do complexo Spodoptera.

Além disso, desenvolveu resistência a algumas ferramentas de biotecnologia disponíveis ao agricultor, complicando ainda mais a situação, uma vez que a confiança exclusiva na tecnologia da planta pode não ser suficiente.

Em condições adversas, as plantas ficam mais estressadas, diminuindo naturalmente a produção das proteínas Bt, responsáveis pelo controle de lagartas. Assim, o agricultor necessita recorrer a outras opções de manejo, como o controle químico.

Os percevejos também constituem uma praga significativa a ser monitorada durante as altas temperaturas. O percevejo-marrom é reconhecido como o principal sugador na cultura da soja e prospera melhor em temperaturas entre 25°C e 30°C.

Essa praga provoca danos como enrugamento dos grãos, abortamento de vagens e favorece o surgimento de doenças na cultura, além de causar distúrbios fisiológicos, como a retenção foliar e o ataque de fungos.