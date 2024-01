Coadjuvantes agrícolas reduzem custos de produção em até 40%

A agricultura brasileira está vivenciando uma reviravolta com a introdução dos coadjuvantes agrícolas. Essas substâncias, adicionadas à agua onde é misturada as soluções de proteção de plantas (seja adubo ou herbicida), não apenas aprimoram a eficácia desses produtos como também reduzem em até 40% nos custos de produção.

Por exemplo, o controle de ervas daninhas é essencial para garantir o sucesso de qualquer cultura. Seja uma lavoura de soja de milhares de hectares, ou uma plantação de alface, numa pequena chácara, a utilização de herbicidas é a forma mais comum de controlar o crescimento de mato que prejudica o desenvolvimento da plantação e ainda podem ser hospedeiro de pragas e doenças que aumentam as perdas e custos da produção.

No caso da soja, por exemplo, temos o "Capim-pé-de-galinha" também conhecido como crowfootgrass ou goosefoot, que é uma erva daninha anual ou perene, que forma tufos e se reproduz por meio de sementes. Comumente encontrado nas principais regiões produtoras, como o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, o "goose" pode levar a uma redução de até 50% na produtividade da soja.

A solução contra essa praga é uma só: usar veneno, o que custa caro e, em tempos de preservação ambiental e sustentabilidade com rentabilidade, deve ser reduzido ao máximo.

Para resolver essa questão menos herbicida e custos, com mais sustentabilidade e produtividade é que surgiram os chamados "coadjuvantes", que são produtos alternativos, feitos a partir do reaproveitamento de outros materiais o "extrato pirolenhoso", por exemplo é obtido a partir da condensação da fumaça formada durante a queima da madeira para produção de carvão vegetal.

Um estudo realizado no Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa Florestas, em Colombo, no Paraná, com o objetivo de testar o uso do extrato pirolenhoso como adjuvante na germinação de sementes de plantas daninhas, mostrou que esse produto, misturado à água, antes da aplicação do herbicida, potencializa a ação do veneno, melhorando a adesão, absorção e distribuição desses produtos nas plantas, resultando em uma aplicação mais eficiente.

Isso quer dizer que, seja você um mega ou micro produtor, antes de fazer a próxima aplicação de veneno ou adubo em sua lavoura, precisa conhecer os coadjuvantes agrícolas, para ter uma produção mais sustentável e de menor custo.

Fonte: Pensar Agro