Colheita do milho já supera 2023 no sul e no Sudeste

Os estados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil já estão em pleno processo de colheita de milho, superando o ritmo registrado no mesmo período do ano passado.

Essa informação foi divulgada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) por meio da edição de janeiro do Análise CNA, um boletim mensal que fornece dados essenciais para os produtores rurais em suas atividades diárias.

As perspectivas para a primeira safra de milho indicam produtividades menores em grande parte do país, exceto na região Sul. Questões climáticas, previsões adversas e o aumento de doenças têm prejudicado o desenvolvimento das atividades agrícolas.

Enquanto a semeadura da safrinha está em andamento, o ritmo dos trabalhos dependerá do avanço da colheita da soja e das condições climáticas. As chuvas abundantes têm dificultado a entrada de maquinário no campo, mas, até o momento, os trabalhos estão mais adiantados em comparação com a safra anterior.

Apesar do atraso na semeadura da soja e das preocupações com a janela para a safrinha, as projeções indicam uma produção total de milho menor em comparação com a safra anterior, devido à redução da área plantada. A falta de margem de lucro para o milho ao longo de 2023 tem deixado os produtores hesitantes quanto a investir ou não na cultura.