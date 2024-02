Show Rural quer comercializar R$ 5,5 bilhões

Nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, a cidade de Cascavel, Paraná, torna-se o epicentro do agronegócio com o início do 36º Show Rural Coopavel. O evento, que segue até o próximo dia 9, promete movimentar cerca de R$ 5,5 bilhões em negócios, atraindo um público estimado em mais de 300 mil visitantes e mais de 140 caravanas de produtores de toda partes do país.

O Show Rural Coopavel, uma tradição desde 1989, é realizado em uma vasta área de 72 hectares, localizada a 10 quilômetros do centro de Cascavel, ao longo da BR-277. Este ano, o evento recebe cerca de 600 expositores que apresentarão as últimas inovações e tecnologias voltadas para o setor agropecuário.

A entrada e o estacionamento no evento são gratuitos, com disponibilidade de 17 mil vagas para veículos, reforçando o compromisso dos organizadores em tornar o conhecimento e as novidades tecnológicas acessíveis a todos.

Segundo Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, o Show Rural se consolida como uma plataforma importante para a troca de conhecimentos, experiências e negócios, reafirmando seu papel vital no desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.

"O crescimento do número de caravanas, por exemplo, mostra que os produtores rurais, atentos ao mercado e às oportunidades, estão cada vez mais interessados em conhecer e levar inovações às suas propriedades. Isso é fundamental para que eles possam produzir mais, melhor e integrados aos conceitos da sustentabilidade".