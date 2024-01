Conab faz leilão de frete para levar milho de Goiás para a Bahia

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará, na segunda-feira (08.01), a primeira contratação de transporte deste ano. A operação prevê a remoção de 6 mil toneladas de milho em grãos. O leilão para contratar o serviço será realizado às 9h30 (horário de Brasília), em conformidade com os dados constantes no Aviso n°137/2023.

As cargas estão localizadas nos municípios goianos de Rio Verde e Castelândia, com destino para as cidades baianas de Irecê (4.000 t), Itaberaba(1.000 t) e Ribeira do Pombal (1.000 t). O objetivo da operação é o abastecimento do estoque público, armazenados nas unidades da Conab, voltado ao atendimento do Programa de Venda em Balcão (ProVB), que oferta milho a pecuaristas locais, a preços compatíveis com os do mercado atacadista local.

Os interessados em participar do leilão precisam estar inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como transportador rodoviário de cargas ou Operador de Transporte Multimodal, desde que inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Também é necessário estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican). Todas as demais regras para participação no leilão podem ser conferidas no Aviso publicado no site da Companhia.

