Conheça a "rota do café", turismo por fazendas, restaurantes e cafeterias de Minas Gerais

Explorar rotas turísticas centradas em produtos regionais tornou-se uma tendência crescente nas atividades de turismo gastronômico ao redor do mundo. O Brasil, por sua vez, oferece diversas rotas gastronômicas que abrangem todo o território nacional. Contudo, quando se trata de café, Minas Gerais emerge como um destino imperdível.

Veja a seguir uma reportagem especial de Paulo Barbosa, que percorre a rota do café em Minas Gerais, onde os visitantes têm a oportunidade de conhecer fazendas produtoras, participar de atividades e experiências sensoriais envolvendo o café, compreender o processo de produção desde a colheita até a moagem, e ainda desfrutar de um autêntico gostinho da vida rural.

Este roteiro proporciona uma imersão única no universo do café, revelando as nuances e a riqueza por trás da produção desse apreciado grão.

Clique aqui e assista: https://globoplay.globo.com/v/12245902/