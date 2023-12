Cooperativa Agrária, do Paraná, anuncia investimentos de R$ 215 milhões

A Cooperativa Agrária, de Guarapuava, no Paraná, anunciou na sexta-feira (15.12) investimentos de cerca de R$ 215 milhões na ampliação da indústria de milho e aveia, além da construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Jerônimo.

Os investimentos na fábrica localizada em Guarapuava, na região central do estado, estão sendo realizados em duas etapas, totalizando aproximadamente R$ 55 milhões. Com esses investimentos, a cooperativa pretende mais do que dobrar o processamento de cereais, gerando produtos finais para diversas marcas renomadas, como Nestlé, Pepsico, Yoki e Kellog's.

A expectativa é de aumentar a produção de 60 mil toneladas por ano para aproximadamente 130 mil a 140 mil toneladas anuais, resultando na criação de cerca de 70 empregos diretos.

Quanto à PCH São Jerônimo, localizada na divisa dos municípios de Pinhão e Guarapuava, recebeu um investimento de R$ 160 milhões, financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Com previsão de conclusão em um prazo de 24 a 30 meses, a estrutura terá uma potência instalada de 15,5 Megawatts. Isso permitirá que a cooperativa se torne autossuficiente em energia, atendendo às necessidades de suas unidades.

Os investimentos da Agrária no estado fazem parte de um plano de expansão da cooperativa. Já está em andamento um investimento de R$ 500 milhões para implantar uma nova maltaria em Guarapuava, em parceria com a empresa alimentícia alemã Ireks.

Além disso, outras cinco cooperativas, em conjunto com a Agrária, estão finalizando a construção da Maltaria Campos Gerais em Ponta Grossa, prevista para inauguração no primeiro semestre do próximo ano.

"O agronegócio no Paraná está progredindo e a Cooperativa Agrária sempre teve como foco a industrialização da produção dos cooperados. Ao longo dos anos, essa abordagem tem se mostrado a melhor solução para agregar valor à produção primária do produtor rural", afirmou o presidente da cooperativa, Adam Stammer.

"A cooperativa é uma das principais impulsionadoras do desenvolvimento econômico no Paraná, gerando emprego, renda e fomentando o avanço das agroindústrias e da agricultura no estado", complementou Stammer.

Fonte: Pensar Agro