Copama inaugura unidade de secagem e armazenamento em Rolim de Moura

A Cooperativa Mista Agroindustrial da Amazônia (Copama) inaugurou uma nova unidade de secagem e armazenamento de grãos em Rolim de Moura.

Com capacidade estática para 300 mil sacos de grãos, podendo atingir 600 mil sacos na modalidade de armazenagem dinâmica, a iniciativa demandou um investimento de aproximadamente 25 milhões de reais. A finalidade é garantir maior segurança e solucionar os obstáculos enfrentados pelos produtores cooperados.

Durante a colheita, muitos produtores da região enfrentam desafios logísticos ao aguardar o retorno dos caminhões, ocasionando filas e espera prolongada nos secadores e armazéns. A Copama surge como uma solução para aprimorar essa questão logística, tornando-se um suporte significativo para os pequenos produtores.

Fundada inicialmente como Coopervil em 1998, em Vilhena, a cooperativa direcionava suas atividades às agroindústrias locais. Posteriormente, em 2009, passou a se chamar Copama, ampliando seu escopo para incluir a pecuária.

Respondendo à demanda crescente por soja e milho por volta de 2014, a Copama direcionou seu foco para a agricultura. Atualmente, conta com cooperados em áreas como Cone Sul, Zona da Mata, Vale do Guaporé e Vale do Jamari.

Fonte: Pensar Agro