Créditos de carbono podem gerar R$ 500 bilhões ao Brasil até 2030

O Brasil tem potencial para suprir até 37,5% da demanda global do mercado voluntário de crédito de carbono e até 22% da demanda do mercado regulado pela ONU (Organização das Nações Unidas). No entanto, ainda há um caminho longo para que possamos aproveitar todas as oportunidades, uma vez que o Brasil não tem uma regulamentação própria.

A projeção apontando que as receitas de crédito de carbono podem gerar aproximadamente R$ 504,43 bilhões ao Brasil até 2030 é resultado de um estudo realizado pela ICC Brasil (Câmara de Comércio Internacional).

Apesar dessas perspectivas promissoras, há um longo caminho a ser percorrido para que o Brasil possa aproveitar todas as oportunidades, especialmente pela ausência de uma regulamentação específica.

A concepção e implementação de projetos de crédito de carbono transcendem a mera neutralização de emissões. Representam um compromisso com a preservação ambiental e a sustentabilidade, refletindo a visão de líderes reconhecidos na área de proteção ambiental.