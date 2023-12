Empresa de insumos projeta faturar R$6 bilhões em 2023

A Agro Amazônia, líder na distribuição de insumos agropecuários no Brasil e subsidiária da Sumitomo Corporation, alcançou um recorde histórico de R$1 bilhão em faturamento com sementes de soja entre agosto e novembro deste ano, representando um aumento de 19% em relação a 2022. O êxito é resultado de investimentos em tecnologia e parcerias para construção de duas plataformas de sementes de soja (DAGMA e DonMario), consideradas altamente adaptadas para o bioma Cerrado.

A DAGMA, marca própria da Agro Amazônia, contribui com 25% do segmento de sementes, enquanto a Don Mario representa 45%. Esses resultados positivos foram alcançados em um período desafiador, marcado por condições climáticas adversas, incluindo escassez significativa de chuvas, como ressaltado por Viumar Joenck, diretor de sementes da empresa.

"Os grãos de soja são organismos vivos, que respiram e têm sua qualidade afetada por fatores ambientais como temperatura e umidade. A vida útil de alta qualidade, que aqui definimos como vigor, e que é crucial para nós, é reduzida quando as sementes ficam muito tempo paradas na propriedade do agricultor em um ambiente inóspito, sofrendo impactos de temperaturas altas. O desafio é entregá-las no momento certo. Se entregues cedo demais, a qualidade é comprometida; se entregues tarde demais, há um caos logístico, já que todos no Cerrado plantam praticamente na mesma época, a partir de meados de setembro," afirma Joenck.

A empresa projeta atingir um faturamento de R$6 bilhões em 2023, representando um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior. Com 64 lojas em nove estados brasileiros, a empresa planeja estabelecer 90 filiais até 2025. Além disso, há planos de investir R$150 milhões na construção de sua primeira indústria de beneficiamento de sementes.

