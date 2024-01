Excesso de chuvas no Sul provoca queda na produção do milho

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou que a safra de milho no Brasil, em 2023/2024, terá uma produção de 117 milhões de toneladas, representando uma queda de 10,9% ou 14,3 milhões de toneladas em relação à safra anterior. No Paraná, a semeadura do cereal começou em janeiro, seguindo a tradição da região Sul, devido às temperaturas extremas do inverno.

A primeira safra de milho, responsável por 20,7% da produção total do cereal, enfrenta desafios como precipitações elevadas no Sul e baixa pluviosidade no Centro-Oeste, associadas a temperaturas altas durante o plantio, o que afeta negativamente a área e a produtividade.

Em Santa Catarina, a cultura foi prejudicada pelas chuvas intensas desde o plantio até a colheita, que ainda está em andamento. Devido à falta de luminosidade adequada para o desenvolvimento das plantas, os produtores agora enfrentam dificuldades para colher o cereal, pois o grão está muito úmido, chegando a 35% de umidade, o que faz com que ocorram falhas no desenvolvimento, como doenças no pé da planta e grãos falhados e verdes.

Soluções para Auxiliar os Produtores em Campo

A Turamix Beneficiamento de Cereais, sediada em Maracajá (SC), oferece um aparelho portátil para medir a umidade dos grãos. O aparelho é útil para orientar os produtores sobre o melhor momento de colher.

Compromisso da Loc Solution para Minimizar os Danos Causados por Condições Climáticas Adversas

A Loc Solution, empresa paranaense detentora da marca Motomco de equipamentos para controle de umidade de grãos, destaca seu compromisso em apoiar os produtores, oferecendo soluções para minimizar os danos causados por condições climáticas adversas.

Monitoramento de Grãos com Antecedência

Fernanda Rodrigues da Silva, gerente de Relacionamento com o Cliente da Loc Solution, ressalta a importância da adoção de tecnologias para aprimorar a colheita e garantir a qualidade dos grãos. "Monitorar o grão em condições adversas é fundamental para reduzir os impactos negativos de se colher com umidade excessiva. Com o medidor de umidade é possível saber a quantidade exata de água contida no grão. O percentual de umidade é que determina o valor do grão”, afirma Fernanda.

O engenheiro agrônomo, Roney Smolareck, também da Loc Solution, reforça que o problema de umidade, principalmente na região Sul do país, poderá ser um grande desafio a ser enfrentado pelos produtores este ano. Ele recomenda monitorar os grãos com antecedência. “Quanto menor a umidade durante a colheita, menores serão os gastos com a secagem do grão. Os índices para armazenagem, por exemplo, devem ficar entre 14%, conforme determina o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)”, afirma o engenheiro agrônomo.

Ele ressalta que, se o agricultor possuir secadores para o processo de secagem artificial, é possível realizar a colheita com até 25% de umidade. Caso ele não tenha essa tecnologia na propriedade, a secagem será feita pelo armazém comprador até chegar a 14%. Esse custo com a secagem é descontado pelo comprador”, explica Smolarek.

Sobre a Loc Solution:

A Loc Solution é uma empresa com sede em Curitiba (PR), detentora da marca Motomco de medidores de umidade de grãos. A empresa fabrica, comercializa e aluga os equipamentos, sendo referência em várias regiões agrícolas do País. A marca Motomco, de origem canadense, é líder nacional no segmento de medidores de umidade de grãos. Para mais informações, acesse o site motomco.com.br.