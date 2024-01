Exportação e preços do arroz têm tendência de alta

Os preços do arroz em casca continuam sua tendência de alta no início de 2024, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP. Para 2024, a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) aponta que o Brasil retomará as exportações de arroz, atingindo a marca de 2 milhões de toneladas.

Segundo o Indicador Cepea, o tipo de arroz com 58% grãos inteiros e pagamento à vista, atingiu a média de R$ 131,44 por saca de 50 quilos, representando o maior valor nominal desde o início da série do Cepea em 2005. Nos primeiros nove dias de janeiro, o indicador apresentou um aumento de 3,66%.

A safra 2022/23 testemunhou uma redução nas exportações para o mercado internacional, totalizando 1,8 milhão de toneladas, devido à menor disponibilidade do grão e aos melhores preços internos. Este volume se aproxima da média comercializada nos anos anteriores, com exceção da safra 2020/21, que apresentou uma movimentação atípica, conforme apontado pela Conab em seu relatório.

Com o consumo estável em 10,3 milhões de toneladas, uma expectativa de produção de 10,8 milhões de toneladas (crescimento de 7,2%) e importações mantidas em 1,5 milhão de toneladas, os estoques finais do cereal devem fechar em 1,7 milhão de toneladas.

Pesquisadores do Cepea indicam que o ritmo de negócios pode apresentar melhora nesta semana, indicando a necessidade de reabastecimento de estoques por parte das unidades de beneficiamento.