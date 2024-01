Exportações de carnes devem ter outro ano de recordes

O setor de exportações de carnes no Brasil registrou marcos históricos no ano de 2023 e tem boas perspectivas para 2024, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Apesar de enfrentar desafios como a redução nas vendas para a China e a queda nos preços, os números finais superaram expectativas anteriores.

No segmento de carne suína, os embarques totais, incluindo produtos processados e in natura, alcançaram um patamar recorde de 1,2 milhão de toneladas, representando um crescimento de 9,8% em comparação ao ano anterior. Mesmo com a diminuição das vendas para a China, a receita proveniente dessas exportações atingiu US$ 2,8 bilhões, um aumento significativo de 9,5%.

Ricardo Santin, presidente da ABPA, destacou que a diversificação dos destinos das exportações desempenhou um papel crucial nesse resultado, especialmente com o aumento das vendas para países asiáticos e americanos. Ele expressou otimismo ao afirmar que a expectativa é manter os patamares alcançados ao longo do ano anterior.

Além disso, as exportações de carne de frango também registraram um recorde, atingindo a marca de 5,1 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 6,6% em relação ao ano anterior. Entretanto, o crescimento da receita foi mais modesto, com um aumento de 0,4%, alcançando US$ 9,8 bilhões.