As exportações do agronegócio no Espírito Santo atingiram mais de R$ 10,5 bilhões em 2023, representando um aumento de 25,3% em comparação a 2022, quando foram R$ 8,5 bilhões. A quantidade exportada corresponde a 2,5 milhões de toneladas de produtos enviados para o exterior. O café, impulsionado pelo conilon, liderou as exportações, gerando cerca de R$ 5 bilhões, quase 49% a mais do que em 2022.

O café conilon, presente em aproximadamente 50 mil propriedades rurais capixabas, representa mais de 77% do volume exportado do complexo cafeeiro do estado. O Espírito Santo se destaca como o maior exportador brasileiro de pimenta-do-reino, gengibre e mamão, contribuindo com 66%, 57% e 40%, respectivamente, do total nacional desses produtos.

Os três principais produtos exportados café, celulose e pimenta-do-reino representaram 92,6% do valor total comercializado em 2023. As exportações alcançaram 130 países, registrando o melhor resultado desde 2011. A participação relativa do agronegócio nas exportações totais do Espírito Santo em 2023 foi de 22,4%, superando os 18,6% de 2022, demonstrando avanços na competitividade internacional. A celulose atingiu aproximadamente R$ 3,9 bilhões, e a pimenta-do-reino fechou o ano com R$ 838 milhões. O gengibre, pela primeira vez, superou o mamão em valor exportado, totalizando R$ 188 milhões em 2023.