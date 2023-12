Exportações pela Amazônia devem fechar o ano em 55 milhões de toneladas

As exportações de grãos pelo complexo portuário da Amazônia atingiram 51 milhões de toneladas até 31 de novembro deste ano, conforme dados divulgados pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport).

A previsão da associação é de que o volume total alcance 55 milhões de toneladas até o final do ano, representando um crescimento de 32,5% em relação aos 41,5 milhões de toneladas movimentadas em 2022. No ano anterior, essa região foi responsável por 51% do total de granéis agrícolas movimentados nos portos brasileiros.

O presidente da Amport, Flávio Acatauassú, destacou que apesar das condições climáticas adversas, como a seca, o movimento portuário aumentou em 22%. Ele ressalta que houve impacto da seca na operação, limitando o volume de movimentação, mas enfatiza que não houve prejuízo financeiro.

Até o primeiro semestre, antes do período de seca, os terminais portuários associados à Amport registraram um crescimento de 35%, conforme informações da Associação.