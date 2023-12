Fávaro destaca as boas práticas seguidas por 98% dos produtores rurais

O ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a vanguarda dos produtores rurais brasileiros na adoção de práticas sustentáveis. Segundo ele, dados apresentados pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, mostram que 98% dos produtores do país seguem práticas agropecuárias alinhadas à sustentabilidade, deixando apenas 2% em desconformidade com a legislação vigente.

O ministro destacou a adesão ao Código Florestal brasileiro por parte dos produtores e elogiou o emprego de tecnologias que favorecem uma pecuária e uma agricultura mais sustentáveis, uma atitude que, segundo ele, é fonte de orgulho nacional.

Fávaro também fez questão de ressaltar o progresso da genética brasileira e a posição de destaque do Brasil no cenário mundial como um dos principais exportadores de carne bovina.

A pecuária se consolida como um dos pilares da sociedade e economia brasileiras, com dados da Pesquisa da Pecuária Municipal de 2022 (PPM) do IBGE apontando um crescimento de 2,1% no setor e um aumento de 17,5% no valor de produção em relação ao ano anterior, atingindo a cifra de R$ 116,3 bilhões. Além disso, o país possui um rebanho de 234,4 milhões de cabeças de gado, superando o número de habitantes.

