Feagro-MT e Sedec: unidas para fortalecer o agronegócio mato-grossense

Feagro-MT e Sedec firmaram parceria para potencializar o mercado global do agronegócio em Mato Grosso. Durante reunião entre Isan Rezende, líder da Feagro-MT, e Anderson Lombardi, subsecretário de Agronegócios e Investimentos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, foi discutida a missão do governo à Índia e à China para reforçar as relações comerciais entre empresários e agricultores.

Lombardi apresentou uma agenda delineando a promoção de oportunidades de negócios no estado e reforçando as relações comerciais. O seu objectivo final é atrair investimentos para a região e abrir novos mercados para a comercialização de produtos de base, factores de produção, energia e alimentos. Para isso, Rezende, membro do Conselho Estadual de Comércio Exterior de Mato Grosso (Cecomex/MT), destacou a importância da colaboração entre diversos setores, incluindo indústria, comércio, agronegócio e turismo.

O Cecomex/MT tem como missão assessorar políticas de comércio exterior e avaliar seu impacto na economia. Esta iniciativa visa melhorar a governança local e incentivar as pequenas e médias empresas de Mato Grosso a participarem ativamente do mercado internacional.