Ibama reinicia análise de pedidos de autorização para caçar javalis

Nesta quarta-feira (27.12), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) reiniciou a análise de pedidos de autorização para o controle de javalis, uma espécie invasora que afeta plantações e o meio ambiente.

Para obter a permissão de caça, acesse o Sistema de Informação de Manejo de Fauna (Simaf) e preencha um formulário online. É necessário incluir no formulário o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade onde o controle será realizado.

As informações essenciais para a solicitação incluem detalhes do local do controle, a espécie a ser controlada e os métodos a serem utilizados. Também é obrigatória uma declaração assinada pelo proprietário autorizando a entrada dos controladores.

Durante a caçada é fundamental portar documentos como identificação com foto, autorização para o controle de espécies invasoras, certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal do Ibama e uma declaração de permissão de acesso à propriedade.

O Ibama está aprimorando o Simaf para atender às novas diretrizes do Decreto 11.615/2023, visando maior controle e segurança nas ações de controle de javalis.

É considerado um delito ambiental agir em desacordo com as regras estabelecidas para o controle desses animais invasores, passível de penalidades.

