Imea apresenta dados da colheita da soja e plantio do milho em Mato Grosso

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) apresentou, nesta sexta-feira (26.01), dados do andamento da colheita de soja 2023/24 no Estado e do plantio da segunda safra de milho, que é semeado após a retirada da oleaginosa nos campos.

Segundo o Imea,a colheita de soja atingiu 21,51% da área até sexta-feira, alta semanal de 8,69 pontos percentuais, adiantada ante ritmo da mesma época do ano passado (13,61%) e versus 18,03% da média histórica para o período, segundo o Imea.

Já o plantio de milho no maior produtor de grãos e oleaginosas no Brasil atingiu 11,23% da área estimada até esta sexta-feira, alta semanal de 7,3 pontos percentuais, adiantado ante ritmo da mesma época do ano passado (5,97%) e versus 17,51% da média histórica para o período, segundo o Imea.

Fonte: Pensar Agro