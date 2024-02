Imea diz que produtividade da soja em Mato Grosso deve cair mais de 15%

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) revelou uma realidade desafiadora para os agricultores do estado. De acordo com os dados apresentados, os primeiros resultados indicam uma produtividade consideravelmente inferior em comparação com as temporadas anteriores.

A projeção para a produtividade no estado foi revisada para 52,81 sacas por hectare, o que representa uma queda de 15,23% em relação à safra anterior e 1,44% em comparação com a estimativa prévia.

O IMEA aponta a escassez de chuvas durante o período crucial de desenvolvimento das áreas com soja de ciclos precoce e médio como principal responsável por esse cenário adverso.

A falta de umidade impactou negativamente o crescimento da oleaginosa, resultando no encurtamento do estágio de crescimento das plantas. Como consequência, houve uma diminuição no potencial reprodutivo, com queda de flores durante o período vegetativo e uma reduzida quantidade de vagens por planta.

No boletim semanal da soja em Mato Grosso, o IMEA enfatiza que, mesmo mantendo a área cultivada, a redução na produtividade terá um impacto significativo na produção estimada para a safra 2023/24.

A projeção atual é de 38,44 milhões de toneladas, representando uma queda de 15,17% em relação à safra passada e uma diminuição de 1,44% em comparação com a estimativa anterior.

