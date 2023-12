Índice de preços ao produtor aumentou 1,4% em novembro, diz Cepea

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/USP)informa que o Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários (IPPA/CEPEA) aumentou 1,4% em novembro, em comparação a outubro.

O destaque vai para os grupos grãos ( aumento de 1,9%), hortifrutícolas (11,2%), e cana-café (2,4%). Em contrapartida, o IPPA-Pecuária teve uma leve queda de -1,1%.

Os preços agropecuários também ascenderam em relação aos preços industriais, indicado pelo aumento de 0,6% no IPA-OG-DI Produtos Industriais. Globalmente, os preços dos alimentos permaneceram estáveis de acordo com o índice da FAO, enquanto a taxa de câmbio oficial (US$/R$) caiu 3,2%, segundo dados do Bacen.

No acumulado de janeiro a novembro, o IPPA/CEPEA registrou uma queda de 16,6% em comparação ao mesmo período de 2022, mostrando uma redução significativa em relação ao decréscimo de 4,6% observado no IPA-OG-DI Preços Industriais.

Além disso, os preços internacionais dos alimentos reduziram em 14%, enquanto a taxa de câmbio nominal está 3% inferior ao patamar de 2022.

