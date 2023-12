Intempéries climáticas faz produtores segurarem as vendas da safra

Na região de Mato Grosso, os agricultores de soja estão sendo cautelosos devido às incertezas causadas pelo clima adverso e atraso no plantio, resultando em uma comercialização mais lenta para a safra 2023/24 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), os produtores comprometeram 33,96% da produção estimada até o momento, o que representa um aumento de 2,27 pontos percentuais em relação a novembro, mas ainda é 1,84 ponto percentual inferior ao mesmo período do ano anterior.

O foco principal agora está na situação das plantações, com muitos negócios sendo realizados apenas para garantir os custos de produção, motivados pela necessidade de capital. Cerca de 96,21% da safra 2022/23 de soja foi comercializada devido a essa necessidade de liquidez.

Os preços médios para a soja da safra anterior alcançaram R$ 120,11 por saca de 60 quilos em novembro, enquanto para a safra futura, a média foi de R$ 111,37 por saca, ambas com uma valorização em comparação com outubro, de acordo com o Imea.

O instituto também destaca que os agentes do mercado estão atentos aos desenvolvimentos na safra sul-americana, dado o impacto significativo na produção global de soja.

Em novembro, o esmagamento de soja nas indústrias mato-grossenses alcançou 974,58 mil toneladas, registrando uma queda de 1,64% em relação a outubro devido a paralisações temporárias para manutenção técnica, mas ainda representando a maior quantidade processada para o mês de novembro em toda a série histórica.