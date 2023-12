Investimentos em "agricultura verde" no Brasil podem superar marca de R$ 6 bilhões

Os investimentos verdes no Brasil têm o potencial de atingir a marca de R$ 6 bilhões. Um dos focos mais destacados nessa perspectiva é o projeto do Arco da Restauração da Amazônia. Esse projeto busca financiar a recuperação de 24 milhões de hectares da floresta amazônica até o ano de 2050. Essa iniciativa é uma das principais abordagens em andamento para impulsionar a sustentabilidade e a preservação ambiental no país.

Segundo Natalia Dias, diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES, esse memorando de entendimento prevê a colaboração entre os bancos para o desenvolvimento de projetos de financiamento verde no Brasil. Isso inclui iniciativas como a produção de hidrogênio de baixo carbono, energia solar, energia eólica e eficiência energética. Essa cooperação tem potencial para gerar até 6,5 bilhões de reais em investimentos.

O governo federal projeta que a produção de combustíveis sustentáveis poderá atrair mais de 200 bilhões de reais em investimentos para o país até 2037. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destaca o projeto "Combustível do Futuro", enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional. Esse projeto oferece uma série de incentivos para a produção de combustíveis sustentáveis, como biodiesel, etanol e hidrogênio verde.

Fonte: Pensar Agro