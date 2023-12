Já está disponível a segunda edição da Revista Pensar Agro

Já está disponível a segunda edição da revista digital "Pensar Agro Do campo à cidade". Publica com o apoio do Instituto Mato-grossense das Entidades de Agronomia, Geologia e Engenharia (Imeage) e do sistema Confea/Crea-MT/Mutua-MT.

A publicação traz reportagens especiais sobre os 90 anos da regulamentação da profissão de engenheiro agrônomo, a votação do marco temporal, o cooperativismo no agronegócio, sistemas de irrigação na agropecuária entre outros assuntos ce grande relevância para o setor.

A revista é mensal e publicada gratuitamente na versão on line, bastando clicar AQUI

Fonte: Pensar Agro