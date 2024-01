JBS anuncia investimento de R$ 135 milhões em Rolândia, no Paraná

A empresa goiana JBS (dos irmãos e sócios Juvensor, Olinto e José Batista Sobrinho), anunciou investimentos de R$ 135 milhões na reconstrução de um incubatório de frangos, em Rolândia, no Paraná (400km da capital, Curitiba). Criada em 1953, na cidad de Anápolis, a JBS é hoje uma das maiores multinacionais do mundo, no segmentos de carnes.

O incubatório de Rolândia será a maior do Brasil, com capacidade para mais de 16 milhões de ovos férteis por mês. A cidade paranaense já tem uma unidade de processamento de frangos da empresa e outra de salsichas da Seara que significaram investimentos de R$ 1 bilhão.

O incubatório, responsável por 12% dos pintinhos produzidos pela unidade Seara da JBS, havia sido destruído num incêndio ano passado e foi reconstruído em apenas dez meses, após ter sido destruído num incêndio ocorrido em 2023. A empresa ressalta que, além das melhorias nos processos, a localização mais próxima das granjas reduzirá o tempo de deslocamento de ovos e pintos, oferecendo um serviço ainda mais eficiente aos parceiros integrados. Além disso o incubatório terá um processo de "osmose reversa", que filtrará a água por meio de equipamentos próprios, economizando cerca de 200 mil litros de água por mês no processo de incubação.

Fonte: Pensar Agro