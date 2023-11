Juiz de Fora terá assistência técnica para criadores de abelhas

O Sistema Faemg Senar, uma parceria entre a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está lançando um programa de assistência técnica e gerencial para criadores de abelhas em Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa iniciativa será fornecida durante um período de 24 meses.

O programa tem como objetivo oferecer suporte técnico e orientação aos produtores locais, buscando aprimorar as práticas de manejo e desenvolvimento na criação de abelhas na região. A iniciativa visa melhorar a produção e a qualidade dos produtos apícolas, além de promover a sustentabilidade e a eficiência na atividade.

Esse programa se destaca no contexto de crescimento do setor apícola no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o faturamento do setor quase dobrou desde 2019, atingindo cerca de R$ 958 milhões em 2022, representando um aumento de aproximadamente 93%. Essa ascensão reflete o interesse crescente na produção de méis de diferentes espécies de abelhas, como jataí, irapuã, mandaçaia, mirim-luci, mirim-droryana e uruçu.

A expectativa é que a assistência técnica e gerencial oferecida pelo Sistema Faemg Senar possa contribuir significativamente para o aprimoramento da produção apícola na região de Juiz de Fora, oferecendo conhecimento especializado e apoio aos produtores locais.