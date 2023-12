Lei dos agrotóxicos pode reduzir perdas anuais de R$ 21 bilhões

O Projeto de Lei dos Agrotóxicos, aprovada pelo Senado Federal, pode ajudar a reduzir as perdas anuais de cerca de R$ 21 bilhões causadas pelo uso de produtos ilegais.

Para Antônio Bezerra, presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), a expectativa é de que essa lei modernize a legislação, facilitando a chegada de novos defensivos agrícolas mais eficazes e menos prejudiciais ao meio ambiente.

"É um marco histórico, alinhando o Brasil às melhores práticas internacionais, trazendo transparência e segurança jurídica para o produtor nacional. Sem dúvidas, é um avanço para a ciência, para a indústria nacional e a agricultura brasileira", completou.

Os agrotóxicos ilegais, como o paraquat, proibido no país no ano passado, e os inseticidas tiametoxam e benzoato de emamectina, ainda permitidos no Brasil, são os principais alvos dessa medida.

Segundo dados do Observatório de Ilegais da Abifina, apenas no primeiro semestre deste ano, foram apreendidas 210 toneladas de agrotóxicos falsificados. O herbicida paraquat o mais apreendido, totalizando 106 toneladas.

