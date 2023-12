Londrina no Paraná sedia o SuperAgro em janeiro

O Centro Tecnológico do AgroGalaxy (CTA) sediará, de 16 a 19 de janeiro, em Londrina, no Paraná, a 9ª edição do SuperAgro, evento voltado para o agronegócio. O evento tem como foco principal fornecer soluções inovadoras e estratégias para agricultores da região do Paraná e sul do estado de São Paulo.

Considerado um encontro de referência técnica e comercial no calendário do agronegócio nacional, o SuperAgro visa enfrentar os desafios naturais enfrentados na agricultura, desde condições climáticas adversas até a degradação do solo. A iniciativa reúne empresas expoentes do setor, oferecendo um espaço para exposição de novas tecnologias, técnicas e produtos para o campo.

Entre as atividades programadas para os quatro dias de evento, estão circuitos técnicos iniciando às 8h, palestras nos Campos Demonstrativos, premiações às 16h30min, atividades especiais no Espaço "Elas em Campo" das 8h às 12h, e diversas ações para networking e negócios, incluindo a abertura da praça de alimentação e balcão de negócios diariamente às 11h.

O SuperAgro representa uma oportunidade para os agricultores se atualizarem sobre inovações e estratégias para enfrentar desafios específicos da atividade agropecuária, ao mesmo tempo em que oferece um ambiente propício para interações comerciais e aprendizado técnico.

