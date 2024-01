Mapa abre inscrições para participar da 38ª edição da feira na Índia

Estão abertas as inscrições para participar da 38ª edição da feira International Food & Hospitality Fair AAHAR. Até o dia 26 de janeiro, podem se inscrever para participar as empresas da indústria de alimentos e bebidas, comerciais exportadoras, entidades setoriais e cooperativas. O objetivo é a promoção exclusiva de produtos brasileiros.

A feira internacional de alimentos e bebidas AAHAR é uma das mais conhecidas do sul da Ásia e vai acontecer entre os dia 7 a 11 de março em Delhi, na Índia. O evento é uma oportunidade para a realização de negócios e abertura de mercado às empresas brasileiras, com consequente aumento do fluxo de comércio entre os dois países e região.



A participação brasileira na AAHAR será apoiada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Pavilhão As empresas selecionadas participarão como expositoras do Pavilhão Brasil e contarão com estrutura completa gratuita, incluindo recepcionistas bilíngues, catálogo promocional e mobiliário para preparação e exposição de produtos, bem como para reunião com os potenciais compradores. Contarão ainda com apoio técnico da equipe do Mapa presente no evento.

Cada expositor será responsável apenas por suas despesas pessoais (passagens aéreas, vistos, vacinas, hospedagem, alimentação etc.) e pelos custos com o envio de amostras.

O formulário de inscrição e mais informações no link: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/eventos-internacionais/feiras-internacionais/aahar-2024/aahar-india-2024.

Fonte: Pensar Agro