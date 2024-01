Mapa atualizou o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos para reduzir perdas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) atualizou o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC), minimizar perdas nas plantações de cereais de inverno, como trigo, triticale, cevada e aveia, devido a adversidades climáticas.

O ZARC atualizado considera variáveis específicas, como excesso de chuva durante a colheita, geadas no período de espigamento e momentos de seca na semeadura ou no desenvolvimento dos grãos. A orientação é personalizada, com análises em nível municipal, considerando o ciclo de cada cultura e a disponibilidade de água no solo.

Segundo o Ministério, essas atualizações representam um avanço significativo para a agricultura brasileira, oferecendo orientações precisas para os agricultores lidarem com os desafios climáticos. O objetivo principal é reduzir as perdas e garantir uma produção mais estável desses cereais de inverno em diferentes regiões do país.

A mudança inclui uma nova classificação dos solos em relação à disponibilidade de água, permitindo uma melhor compreensão dos riscos climáticos. Este aprimoramento oferece uma abordagem mais precisa e específica, atendendo às demandas dos produtores e profissionais ligados ao setor agrícola.

O ZARC é uma ferramenta essencial de gestão de riscos na agricultura, que tem se mostrado cada vez mais importante frente às condições climáticas adversas, e essa atualização reforça o compromisso do Ministério em oferecer suporte técnico e orientação para a produção agrícola nacional.

Fonte: Pensar Agro