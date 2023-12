Mapa autoriza Mato Grosso plantar soja até final de janeiro

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou a prorrogação do prazo para o plantio da soja, em Mato Grosso, até o dia 31 de janeiro de 2024.

Inicialmente previsto para encerrar em 24 de dezembro, o prazo foi estendido devido às condições climáticas desfavoráveis que afetaram negativamente a produção.

Esse adiamento foi uma resposta a solicitações do setor produtivo do estado, representado por sindicatos rurais e associações, devido ao atraso no plantio e, em algumas áreas, a necessidade de replantio.

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) antecipa uma redução na área plantada e na produtividade da safra de soja 2023/2024 devido a esses contratempos climáticos.