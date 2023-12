Mapa estende plantio da soja até 13 de janeiro em Mato Grosso

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estendeu, até o dia 13 de janeiro de 2024, o período de semeadura da soja para a safra 2023/24, no estado de Mato Grosso.

A mudança, publicada na portaria nº 968 do Diário Oficial da União dia 12, vem após solicitação da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) devido à estiagem atual associada ao fenômeno climático El Niño.

A Famato havia pedido um prolongamento de 40 dias, mas o período concedido corresponde à metade dessa extensão. A Federação expressou uma postura vigilante, pronta para defender novas demandas do setor produtivo caso o prazo estendido se mostre insuficiente diante dos desafios impostos pelo clima.

O contexto climático adverso tem afetado significativamente o agronegócio na região. De acordo com levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), a área de soja plantada sofreu uma redução, e a produtividade esperada para a safra 2023/24 também apresenta uma queda, com uma estimativa de 57,87 sacas por hectare, inferior às 59,70 sacas estimadas anteriormente.

Além disso, a produção prevista para a safra atual foi revisada para 42,126 milhões de toneladas, o que representa uma diminuição em relação às 43,782 milhões de toneladas planejadas anteriormente. Este cenário reflete as dificuldades enfrentadas pelos produtores de Mato Grosso, que lidam com temperaturas extremas e a falta de chuva, levando a atrasos e a necessidade de replantio.

A decisão do Mapa atende parcialmente as necessidades dos produtores locais e destaca a importância de políticas públicas adaptativas frente a fenômenos climáticos extremos que impactam diretamente a produção agrícola. A Famato havia feito a solicitação oficial de prorrogação do calendário de semeadura ao Mapa e ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) em novembro deste ano.

