Mapa quer R$ 3,5 bilhões no orçamento 2024 para socorrer produtores rurais

Antecipando as dificuldades que o fenômeno climático El Niño poderá impor à safra agropecuária do Brasil no período de 2023/24, o Ministério da Agricultura (Mapa) quer assegurar a inclusão de R$ 3,5 bilhões no orçamento de 2024.

Esse montante seria destinado a um fundo de contingência para responder prontamente às necessidades dos agricultores que venham a ser impactados negativamente pelo clima.

A proposta de criar este fundo foi articulada diante da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) pelo assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Augustin, que argumentou pela necessidade de emendas na Lei Orçamentária Anual de 2024 (PLOA), atualmente sob revisão do Congresso Nacional.

Augustin expressou preocupação com as adversidades previstas para o próximo ano, enfatizando a importância de se ter recursos disponíveis no orçamento para acelerar a resposta governamental. Ações como extensão de prazos de dívidas, concessão de crédito emergencial e seguros rurais estão entre as medidas de apoio consideradas vitais.

Segundo a análise do ministério, é esperado que as variações climáticas resultem em perdas de colheita e no aumento de pedidos de extensão de prazos para financiamentos agrícolas, o que exigiria um aporte de fundos em programas como o Plano Safra.

Já foram observados sinais preocupantes, como o atraso no plantio de soja e a potencial diminuição na área destinada ao cultivo de milho no Centro-Oeste, bem como excesso de chuvas na região Sul, fatores que podem levar a uma crise de liquidez para os agricultores no ano de 2024. Augustin fez um chamado para a preparação de recursos, a fim de enfrentar esses desafios.

Recentemente, a Agroconsult projetou uma queda na produção de soja para 161,6 milhões de toneladas, um declínio de cerca de 7,5 milhões de toneladas em relação às estimativas iniciais. Da mesma forma, a Datagro revisou suas expectativas para a colheita da oleaginosa, prevendo agora 156,5 milhões de toneladas devido às condições climáticas desfavoráveis ao plantio. Isso poderia significar uma redução de 7% na área de plantio de milho para a segunda safra comparado ao ano anterior.

Augustin destacou a possibilidade de que tais condições climáticas exerçam pressão sobre a rentabilidade no setor agrícola, uma vez que as margens de lucro, já apertadas, são vulneráveis aos impactos do tempo.