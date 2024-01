Mercado de ovos deve continuar aquecido em 2024, prevê Cepea

O mercado de ovos deve continuar aquecido em 2024, segundo previsão do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), com preços se mantendo altos e aumento nas exportações.

No decorrer do ano passado, o preço médio da caixa contendo 30 dúzias de ovos brancos subiu 23,2%, atingindo o valor de R$ 175,90.

A produção de ovos no país registrou uma queda de 2,6% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Declínio atribuído a uma série de fatores, incluindo o aumento dos custos de produção, como os valores da ração para aves.

No mercado internacional, as exportações brasileiras de ovos tiveram um crescimento expressivo ao longo de 2023, atingindo os maiores volumes dos últimos 13 anos.

Esse aumento nas exportações foi impulsionado por casos de Influenza Aviária em plantéis comerciais de diversos países, resultando no redirecionamento de parte da demanda internacional para o Brasil.

Fonte: Pensar Agro