Mercado do boi gordo tem tendência de alta na próxima semana

Os preços no mercado físico do boi gordo mostraram um retorno acima da média nesta sexta-feira (17.11), sugerindo uma tendência de alta nas cotações a curto prazo.

Com escalas de abate reduzidas e uma demanda robusta tanto no mercado interno, em meio ao pico do consumo, quanto nas exportações, com um volume significativo de envio de carne bovina para o exterior, espera-se uma valorização nos preços a curto prazo.

O dia registrou um volume considerável de negociações, muitas das quais foram fechadas acima da média de referência. Confira os preços da arroba do boi gordo em diferentes regiões do Brasil:

São Paulo (SP): R$ 240

Goiânia (GO): R$ 237

Uberaba (MG): R$ 235

Dourados (MS): R$ 231

Cuiabá (MT): R$ 206

No mercado atacadista, os preços da carne bovina se mantiveram firmes ao longo da semana, e a perspectiva é de aumento nas cotações na próxima semana.

Com a continuidade do auge do consumo no mercado interno, influenciado pelo recebimento do 13º salário, bônus adicionais, a criação de empregos temporários e festividades, a demanda se mantém alta, especialmente para cortes de maior valor agregado, como os cortes do quarto traseiro, que permanecem cotados em R$ 19,10 por quilo. Enquanto isso, o quarto dianteiro se mantém estável em R$ 12,90 por quilo e a ponta de agulha continua precificada a R$ 13 por quilo.