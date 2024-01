Minas distribui sementes de feijão para agricultores afetados pela seca

O governo de Minas Gerais, em ação coordenada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), deu início à distribuição de sementes de feijão para famílias de agricultores. Essa medida, que começou nesta quarta-feira (17.01), tem como foco auxiliar 12 mil famílias que enfrentam desafios devido à seca recente.

Cada uma das famílias selecionadas receberá um pacote contendo dez quilos de sementes. A variedade de feijão escolhida tem um ciclo de crescimento de aproximadamente 75 dias, uma característica importante para a rápida recuperação das lavouras.

As sementes serão distribuídas em 254 municípios, com ênfase nas regiões do Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Para essa ação, a Emater-MG investiu R$ 2 milhões de seus recursos na compra emergencial de 12.195 sacos de sementes. A expectativa é que as famílias beneficiadas possam gerar um faturamento total de cerca de R$ 240 milhões com a venda do feijão, considerando três safras anuais.

A seleção das famílias beneficiadas foi realizada com base em um levantamento da situação de cada município, levando em conta o número de agricultores familiares e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A entrega das sementes é de responsabilidade das prefeituras locais.

Essa iniciativa representa um esforço significativo do governo estadual para apoiar a agricultura familiar e contribuir para a recuperação econômica das regiões afetadas pela seca em Minas Gerais.

Fonte: Pensar Agro