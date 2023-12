Ministério da Agricultura autoriza eventos com aves no país, a partir de 2 de janeiro

O Ministério da Agricultura autorizou a retomada de exposições, torneios e feiras envolvendo aves, a partir de 2 de janeiro de 2024, desde que sejam implementadas medidas de prevenção e controle sanitário para conter a propagação da gripe aviária. O setor comercializa R$ 63,18 bilhões anuais.

Para garantir a segurança contra a influenza aviária de alta patogenicidade, o plano requerido deve conter detalhes das ações de prevenção e controle.

As atividades estavam suspensas desde março devido ao risco de entrada e disseminação da doença, tendo o Brasil registrado o primeiro caso em ave silvestre em maio, com um total de 151 casos confirmados desde então, nenhum relacionado à criação comercial.

O Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério irá estabelecer e divulgar as diretrizes mínimas para a prevenção e controle das exposições e torneios com aves.

A decisão de retomar esses eventos atende a uma solicitação das entidades que compõem a Câmara Setorial de Animais de Estimação do Ministério da Agricultura, tema debatido ao longo do ano.

Em outubro, o colegiado pediu à Pasta a criação de um Certificado de Boas Práticas Sanitárias para viabilizar a retomada segura das atividades.

