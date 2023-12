Ministro diz que é grave a situação da produção de soja em Mato Grosso; vídeo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) está avaliando medidas diante do registro de baixa produtividade na safra de soja em Mato Grosso. As condições climáticas adversas, caracterizadas por um clima seco e a ausência de chuvas regulares, foram causadas pelo fenômeno El Niño, resultando no atraso no plantio da soja e na redução do ciclo de maturação da cultura.

Em um vídeo (veja abaixo), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, descreveu a situação como "grave" e "muito preocupante", afirmando a necessidade de convocar imediatamente equipes técnicas para iniciar debates com autoridades locais e produtores. Ele ressaltou a importância de tomar medidas excepcionais para minimizar os impactos negativos sobre os produtores e a economia do estado.

Além disso, o ministro enfatizou que o governo está atento à situação climática de outros estados, sob orientação do presidente, buscando formas de auxiliar os produtores diante das mudanças climáticas em curso.

Recentemente, o Mapa e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) concederam uma autorização extraordinária para estender o plantio de soja no estado até 13 de janeiro de 2024. Essa decisão foi uma resposta aos desafios climáticos enfrentados devido ao El Niño, visto que o período regular de semeadura encerraria em 24 de dezembro.

Um levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgado em dezembro, prevê uma área de 12,131 milhões de hectares para a safra de soja 2023/24, ligeiramente superior à safra anterior, porém inferior à estimativa de novembro.

O Imea observou um recuo na área plantada devido ao alto índice de replantio indicado pelos agentes de mercado, calculado em torno de 5,04% em relação à área total prevista para o estado.

O instituto também destacou o impacto do clima mais quente e da prolongada estiagem em vários municípios de Mato Grosso, provocando efeitos negativos no desenvolvimento das lavouras. Em alguns casos, já se observa o encurtamento do ciclo da soja, o que pode afetar a produtividade das plantações.

O Mapa está em análise de medidas para auxiliar os produtores diante dessa situação desafiadora. A colheita da safra 2023/24 da soja já iniciou em algumas regiões do estado, aproximadamente 30 dias antes do esperado, e a produtividade média é estimada entre 10 e 20 sacas por hectare, devido ao ciclo encurtado pela seca.

Veja o que diz o ministro:

Fonte: Pensar Agro