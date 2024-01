MS deve produzir 11,4 milhões de toneladas de milho na 2ª safra

A Aprosoja/MS estima que a produção de milho na segunda safra de Mato Grosso do Sul terá uma redução de 14%. A produção total será de 11,485 milhões de toneladas, com área de 2,218 milhões de hectares, o que representa um declínio de 6%.

A produtividade também diminuirá em 19,23%, com 86,3 sacas/hectare. O presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, explicou que o atraso na finalização do ciclo da soja pode reduzir a janela de plantio do milho. No entanto, a orientação técnica é evitar plantios tardios para evitar fatores climáticos e pragas, como a cigarrinha.

O plantio de milho começou em 12 de janeiro, com cerca de 40 mil hectares plantados, representando 2% da área total estimada. O período de plantio do cereal se estende até 31 de março, mas a melhor janela para o plantio é entre 13 de janeiro e 10 de março, quando 70% das áreas são implantadas.