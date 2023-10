Nelore MS: Riedel mira progresso sustentável da pecuária

Durante a posse da nova diretoria da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore na noite da segunda-feira (16.out.23), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), o governador Eduardo Riedel (PSDB) expressou seu compromisso com o desenvolvimento das cadeias produtivas instaladas no estado, incluindo a pecuária.

Riedel enfatizou a qualidade da carne bovina produzida em Mato Grosso do Sul e traçou uma estratégia para trabalhar com o desenvolvimento de cadeias integradas, visando ao progresso sustentável do setor. “Não podemos olhar uma atividade de maneira isolada. Não podemos olhar os desafios do Estado e da atualidade sem inseri-las dentro do mercado", apontou o Chefe do Executivo sul-mato-grossense.

O novo presidente da Nelore MS, Paulo Matos, prometeu dar continuidade ao melhoramento genético e à promoção da raça Nelore no estado. “Temos nesta diretoria os mais competentes criadores de Nelores de Mato Grosso do Sul. Famílias que contribuem muito com o desenvolvimento do nosso Estado e desta raça, que é a maior criada aqui e no Brasil”. Paulo Matos é graduado em Administração e atua como pecuarista há mais de 30 anos. O dirigente também é conselheiro da Acrissul, e anteriormente, ocupou os cargos de primeiro e segundo secretário da Nelore MS.

A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore tem um papel crucial no desenvolvimento da raça, que representa mais de 80% dos plantéis nacionais de bovinos.

(16.out.23) - Governador discursa durante posse da nova diretoria da Associação Nelore MS. Foto: Bruno Rezende

Participaram ainda do evento, os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Jaime Verruck (Semadesc) e Hélio Peluffo (Seilog), a prefeita Adriane Lopes, os parlamentares Beto Pereira, Claudinho Serra e Pedro Pedrossian Neto, o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, o desembargador Alexandre Lima Raslan, e demais autoridades, associados e seus familiares.