Ministro Paulo Teixeira entrega posses regularizadas no MS

O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, visitará o Mato Grosso do Sul no dia 24 de julho para entrega de posses regularizadas (Contratos de Concessão de Uso) no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.



A ação faz parte de uma série de compromissos do Ministro no estado, que também participará, no dia 25 de julho, da Conferência Estadual da Agricultura Familiar e do lançamento do Plano Safra 2023/2024, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo em Campo Grande. No evento, serão discutidas estratégias para promover o desenvolvimento e a sustentabilidade da agricultura familiar no estado.



De acordo com o Superintendente Regional do Incra de Mato Grosso do Sul, Paulinho Roberto, essa será a primeira vez, durante a atual gestão federal, que o Ministro Paulo Teixeira visita o Estado. “A visita também representa um marco importante, uma vez que divulgará as diretrizes do plano emergencial para retomada do processo de reforma agrária em todo o país. Além disso, serão encerradas as conferências estaduais que promoveram discussões de pautas relacionadas à agricultura familiar em todos os municípios e suas regiões”, ressalta.

AUTORIDADES PRESENTES

Durante a visita do Ministro Paulo Teixeira ao Mato Grosso do Sul, diversas autoridades locais irão acompanhar os eventos, incluindo o Governador Eduardo Riedel, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o Deputado Federal Vander Loubet, o Deputado Estadual Zeca do PT, o Superintendente Regional do Incra, Paulinho Roberto, e a Coordenadora-Geral do MDA, Marina Nunes. Representantes de movimentos, autoridades municipais e órgãos também confirmaram presença.