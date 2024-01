Nos primeiros 9 dias de janeiro, exportações de açúcar atingiram 1,5 milhão de toneladas

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (15.01) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil registrou a exportação de 1,509 milhão de toneladas de açúcar e melaços nos primeiros nove dias úteis de janeiro, com um faturamento acumulado de US$ 806,22 milhões. Somente na última semana, mais de 740 mil toneladas foram embarcadas.

Em todo o mês passado, as exportações relacionadas ao setor sucroenergético totalizaram 3,853 milhões de toneladas. Comparado ao mesmo período de janeiro de 2023, que teve 22 dias úteis, as exportações alcançaram 2,025 milhões de toneladas, com uma receita total acumulada de US$ 896,72 milhões.

Ao analisar a média diária de toneladas exportadas, observa-se um total de 167,77 mil toneladas por dia no período atual. Esse valor representa um aumento expressivo de 82,20% em comparação ao mesmo período de 2023, quando a média diária era de 92,07 mil toneladas.

Além disso, os preços dos embarques apresentam um incremento de mais de 20%, atingindo US$ 533,90 por tonelada. Esses dados apontam para um desempenho robusto nas exportações de açúcar brasileiro, refletindo um cenário positivo no mercado internacional.

Fonte: Portal do Agronegócio

